美股帶頭狂挫，主要股市一片綠油油，台股元宵節翻臉，慘摔近500點，新台幣卻仍維持升勢，但央行相挺出口商月底作帳需求，中午及收盤一共二度豬羊變色、由升轉貶，終場新台幣收在28.306元兌1美元，貶值5分，台北外匯經紀公司成交量16.31億美元。

新台幣同步收周線及月線，累計本周升值3.2分或0.11％、周線連二升，2月共升值1.06角或0.37％、月線也是連二升。外匯交易員指出，元宵節變盤變很大，台股狂洩且一舉失守「萬六」，外資飆賣史上最大的新台幣944億元，卻並未馬上進場買匯落跑，且美債殖利率衝高，國際美元指數應聲反彈，但新台幣沒在怕，升勢仍延續，盤中還是來到27.78元。

外匯交易員表示，時值月底出口商作帳，央行全力相挺，中午暫收先來一次豬羊變色由升轉貶，回到28.3元價位，午後又回到27.8元，至收盤再一舉打貶守住28.3元。主要因為出口商月底結算，部份以中午暫收匯價為基準，部份以收盤價盤基準，因此出現一天二次豬羊變色。

進入3月之後，新台幣後續走勢，將全看外資動向而定。外匯交易員認為，228假期過後如果股市能回穩，且外資未大舉撤離，將提供新台幣支撐，但若股市繼續重挫，且外資啟動大逃殺，新台幣升值壓力則可望暫歇。

(工商 )