統一獅Uni-girls啦啦隊新球季陣容有變動，3女孩自請離隊不再續約，其中包含待了11年、擔任5年隊長的Albee，以及去年隊長妮可、曾是義大犀牛Rhino Angels成員的辰羚，Uni-girls官方臉書提到，感謝3人的付出，並送上最大的祝福。

Albee是統一獅啦啦隊Uni-girls中服務最久的女孩，自2010年就加入，在球場奉獻了11年的青春，更於2016-2019年連續5年擔任隊長，不過去年球季結束後就確定要卸下UG女孩的身分。她有了新的人生規劃，Uni-girls也相當感謝她的奉獻。

Uni-girls臉書粉專提到，Albee本人個性低調，婉拒了球團想為她舉辦退役活動的打算，祝福她未來人生一切順心。

除了Albee以外，2017年加入的妮可，以及2018年加入的辰羚也雙雙在季前離隊，妮可去年從Albee手中接下Uni-girls隊長一職，深受球迷喜愛；辰羚2016年是義大犀牛Rhino angels成員，之後加入Uni-girls，甜美活潑的個性也是人氣成員，Uni-girls臉書粉專感謝2人的付出，祝福這兩位女孩未來可以繼續發光發熱。

(中時 )