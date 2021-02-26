日本、中國等8個國家和地區商討秋刀魚資源管理的「北太平洋漁業委員會」（NPFC）年會25日閉幕，就將現行捕撈上限削減40％、全年設定為33萬3750噸達成協議。從2021年起適用2年。日本共同社指出，面臨歷史性秋刀魚魚荒的日本提出強化管制以恢復資源，此次成果顯示出一定的進步。

本次會議透過線上方式舉行，日本、中國大陸、台灣、韓國、俄羅斯等8個國家和地區參加。經過3天的討論，會議於25日閉幕。據NHK報導，與會各方就降低北太平洋公海秋刀魚捕撈量上限達成共識，8個國家和地區整體上今年和明年可捕撈的一年間總量從現在的55萬6250噸降低40％，減少至33萬3750噸。

在33萬3750公噸秋刀魚漁獲量當中，台灣和中國大陸在公海的捕撈量為19萬8000噸（目前是33萬噸）；日本和俄羅斯在各自專屬經濟區（EEZ）內的捕撈量合計限制在13萬5750噸以內（目前是22萬6250噸）。不過，就各個國家和地區分別設定捕撈量上限一事，會上並未達成共識。

NPFC在2019年的年會上就設定捕撈上限首次達成協議。日本認為秋刀魚在洄游至主要漁場近海EEZ前就被中國大陸和台灣在公海「搶先」捕撈，這是魚荒的原因之一，提議削減公海的捕撈配額。

據日本全國秋刀魚舷提網漁協（東京）稱，2020年日本全國秋刀魚捕獲量為2萬9566噸，較上年減少27％，為有紀錄以來最少。

另一方面，其他參加國也魚荒明顯，據日本水產廳介紹，除美國和加拿大外的6個國家和地區2019年合計捕獲量約為19萬1千噸，比上年減少近6成，大大低於此次決定削減的捕撈配額。

(中時 )