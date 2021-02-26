特斯拉位在加州弗里蒙特（Fremont）工廠本周關閉2天後已重新復工，執行長馬斯克透露原因是零件供應短缺；消息人士爆料因港口塞爆加上暴風雪侵襲，影響陸上交通運輸造成斷鏈。

路透日前報導，特斯拉加州組裝廠的Model 3產線停工約兩周，但並未說明原因，拖累特斯拉股價周四（25日）暴跌8%，收在682美元。特斯拉上個月曾表示，全球晶片短缺可能對於營運帶來短期衝擊。

正當外界好奇停工是否與晶片缺貨有關，馬斯克25日發推文回應，特斯拉弗里蒙特廠關閉2天，是因為部分零件來不及供應，但工廠已在昨天重新復工。未來幾天，Model 3與Model Y的生產很快就能恢復正常。

美媒引述知情人士消息，港口擁塞加上暴風雪侵襲，嚴重影響陸上交通運輸，導致特斯拉部分供應鏈暫時中斷，不過特斯拉未對此做任何回應。

另外，馬斯克提到，目前特斯拉生產無法提升，因此公司自行打造車用電池，以填補供應商產能不足問題，即使產能全開，供應商仍無法量產足夠電池。

他指出，「鎳是我們擴充鋰離子電池產量的最大隱憂。這也是特斯拉將標準型續航里程車款的電池，改換磷酸鋰鐵電池的重要原因。」

(中時新聞網)