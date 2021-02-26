根據國際行動網路調查權威機構Speedtest、Opensignal進行台灣5G網速調查結果，遠傳5G網速均拿下全台第一。3/1起至3/31，於全台遠傳門市及網路門市申辦三星、OPPO、小米指定手機，包含3/1遠傳獨家上市的小米10T Lite，並搭配遠傳心5G 999以上資費方案，不但享5G新機0元起，再送遠傳friDay雲遊戲免費暢玩30天。VIP續約三星S21系列或OPPO Reno5 Pro可享折價3,000元優惠。三大品牌旗艦規格新機搭配遠傳5G網路，不僅可享優質5G體驗，暢玩遠傳friDay雲遊戲精選大作更能體驗極速飆網快感。

遠傳心5G加值應用「遠傳friDay雲遊戲」於2020年底上線，目前已提供近七十款遊戲，包含多款3A大作《NBA 2K20》、《血咒之城》、《WWE 2K20》，且仍持續更新遊戲種類與內容。遠傳friDay雲遊戲將遊戲的運算任務轉移至雲端，再將影像傳輸至裝置，所以不使用高規格的遊戲主機，也能在手機上隨時隨地暢玩高階款遊戲。

3/1起至3/31，遠傳集合三星、OPPO及小米三大品牌最新5G手機推出優惠方案，消費者於全台遠傳門市及網路門市申辦Samsung GALAXY S21 Ultra (12+256G)/ S21+(8+256G) / S21+(8+128G)/S21(8+256G)、OPPO Reno5/Reno5 Pro、小米10T Pro/10T/10T Lite等指定手機，並搭配心5G 999元(含)以上資費，除了可享遠傳friDay影音系列服務，再加碼遠傳friDay雲遊戲免費暢玩30天。

小米10T Lite（左）、OPPO Reno5（中）、Samsung GALAXY S21+(8+256G)。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

小米10T Lite、OPPO Reno5、Samsung GALAXY S21+(8+256G)的遠傳心5G資費方案。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

3/1最新上市的遠傳獨家手機小米10T Lite，維持小米一貫高C/P值的特色，配置6.67吋FHD+螢幕，支援 84% NTSC廣色域，以及20：9顯示比例搭配窄邊框設計，帶來更廣闊的視覺體驗；120Hz螢幕更新率及240Hz 觸控採樣率，也提供滑順的螢幕表現；小米10T Lite正反面皆覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃，提升手機耐用性，共有玫瑰金、珍珠灰和海洋藍三色，月付999元起手機即可0元帶回家。

OPPO Reno5系列獨家加碼Google Play購物金150元，可用於購買付費APP、遊戲虛寶、Line貼圖等多樣產品，登錄週週再抽 Xbox遊戲控制器(市價1,549元)，共將送出5台，可支援遊戲操作，讓你暢玩遠傳friDay雲遊戲更流暢。

(科技)