國民黨主席江啟臣與民眾黨主席柯文哲同台的論壇，引爆黨內反彈「藍白合」，甚至出現倒江聲浪。媒體人韋安今(26日)對此表示，國民黨都已經北風北(麻將的術語，意指已到最後一把)，沒有什麼「東風」，只有危機時放膽，才有機會。

韋安26日在臉書寫下，國民黨與民衆黨早已全面性地和解與合作，團结次要敵人，對抗主要敵人，是玩政治最基本的作法；談到江啟臣與柯文哲在一場論壇合體，有一群大佬小佬「不開心」，出來酸言酸語，放話打擊，他則是表達三點看法。

韋安認為第一，要和江啟臣競爭選黨主席，就要學中廣董事長趙少康，「直接大鳴大放，想要就要」；第二，不要搞兩套標準，「自己山頭老大和柯合作，就是英明，江啟臣與柯互動，就是白癡害黨」。

最後一點，韋安直言，國民黨都已經北風北，沒有什麼「東風」，只有危機時放膽，才有機會。對此，有網友則是表達認同。

然而，對於和台北市長柯文哲同台衍生可能的藍白合作，引發基層反彈，江啟臣日前表示，大家都很清楚就是論壇的場合，不管是內容、形式都是這樣，如果是正式的政黨合作，絕對會有相當充分準備、內部溝通，甚至過程都要很謹慎。他提到，從他上任一來，就不斷有挺江、反江，國民黨不是一言堂，從過去這一年經過很多事件，也證明不同聲音不代表分裂。

(中時新聞網)