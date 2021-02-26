NCSOFT旗下手遊《天堂2M》即將在近期上市，遊戲是《天堂2》改編的手遊版本，雖然和《天堂1》屬於同個世界觀，但風格方面完全不同，《天堂2》為3D畫風，而且更強調職業和團隊合作。

《天堂2M》加入了變身卡的設計，讓玩家可以透過變身卡轉換成各種不同的職業及種族，遊戲目前共有百種職業可以轉換，而且隨著不同的變身，能持有的武器和學習獲得的技能也不同（變身卡有品質之分，而且職業加種族算一種），所以玩家可以因應團隊或喜好變換。創角的選擇主要是影響到之後免費獲得的變身卡，在玩家到一定等級後，系統會自動提供玩家一開始選擇角色的職業變身卡，而且會送到紅變，只是抽到的能力會小優於免費送的變身卡一些。本作也特別強化了社群互動要素，新增了接收《天堂2M》活動資訊及血盟聊天的【PURPLE】，讓玩家更容易隨時了解遊戲最新資訊和方便與盟友互動。

初始選擇的角色會影響到之後免費獲得的變身卡。

搭配《雷電模擬器》上班、外出掛機更便利

《天堂2M》也同系列作一樣是硬核的玩法，相對花時間培育出來的角色較難被超越，所以玩家花時間掛機練等是必然的事。雖然官方有出purple平台，但外出和上班在外，使用模擬器肯定也很方便，透過雷電模擬器的花費效能低和方便的腳本設計，讓玩家進行遠端連線操作時更方便，之後有閒暇時間再用官方平台上線和盟友互動。官方版的平台雖然比較正式，不過有時候還是能利用雷電模擬器輔助遊玩，而且模擬器設置裡CPU調成4核和記憶體調成4096M就可以順暢遊玩遊戲。

透過錄製腳本可以讓玩家操作更為方便。

模擬器設置裡CPU調成4核和記憶體調成4096M就可以順暢遊玩遊戲

在腳本設定上，玩家只要點選腳本功能，之後只要開始在模擬器上操作的動作就會開錄製，並且可以利用點選錄制後出現在右上角的快鍵「暫停」錄制或「停止」完成，方便玩家回村進行一些機械化的操作。在錄製完腳本後，只要選擇好錄制的腳本便可執行，當然也可以做一些播放的細節調整，玩家也可以錄制多個功能腳本，選擇合適的打開便可。

錄製後只要在需要時選擇播放便可，而且多開時可以直接套用同一個腳本。

遠端連線則可以透過QuickSupport App（TeamViewer遠端控制版本），只要在手機或平版上灌，並搭配電腦（也需灌TeamViewer）就能遠端使用。特別是用手機遠端的朋友，呈現的畫面可能會比較小一點，但搭配腳本後就更容易使用了。有些玩家可能會不只玩一個帳號，對於多開來說，模擬器就相當方便了，特別是所需效能不高的雷電模擬器了，玩家只要利用雷電多開器設定好帳號和下載遊戲便可多開運行。

《天堂2M》目前還在事前預約中，遊戲將在3月24日上市，之就等待玩家上線養成角色組織最強血盟了。

(科技)