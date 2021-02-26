告五人推出第二張專輯《運氣來得若有似無》，獲得佳績，他們日前釋出新歌〈與海無關〉MV，告五人第一次挑戰內心戲，既新鮮又過足了演戲的癮，其中一個雲安喝水的鏡頭，因為演戲經驗不多，雲安以為每一次都要真喝，結果喝到第十次，他實在受不了，第十一次開始假喝。

雲安笑說：「我才想到為何不第一次就開始假喝呢？果然演戲經驗不夠啊！」傻傻的被自己整慘；而首次嘗試拍戲的謙哥也表示：「我們三個真的是完全不會演戲，導演一步步引導我們，才順利拍完，真的是很棒的一次經驗。」

對於首度內心戲挑戰，告五人笑說：「第一時間聽到要拍內心戲，覺得『導演真大膽』，拍完後都覺得『我真的有演嗎』，但導演非常厲害，要我們自然做自己就好。」這次拍攝三人都有替身一起拍攝，身高幾乎一模一樣，現場6人穿著一樣的衣服，就像是六胞胎，看背面連告五人都分不出來究竟哪位是自己的團員，甚至連經紀人都認錯，互動逗趣。

告五人釋出新歌〈與海無關〉MV。（相信音樂提供）

(中時 )