牛年元宵節，台股加權指數收黑失守萬六大關，勉強守住月線位置，統計週線下跌387.58點，跌幅2.37%，不過，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，2月台股月線仍漲5.39%，漲點815點，為連續第4個月收紅，下週連假之後首要觀察月線是否有撐，進而帶動台股止跌反彈，是短線觀察指標。

另外值得注意的是外資動向，葉獻文說明，本週外資對台股的動向缺乏延續性，幾乎都是買一天賣一天，特別是24日大幅賣超239.3億元之後，25日立即反手回補231.27億元，今日再度受國際投資情緒影響，大幅賣超944.17億元，金額為史上單日賣超之最(第二高為2007年7月27日的623.98億元)，導致市場波動明顯升溫。據統計，本週外資賣超台股938.45億元，自春節紅盤日以來累計賣超862.93億元。

葉獻文指出，受到美國10年期公債殖利率短暫升破1.6%，導致市場憂慮走升的殖利率將使得股市資金加速轉入債市，加上投資市場對通膨存有憂慮，一旦通膨目標提早達成，可能使得主要央行寬鬆政策提早退場，造成資金面不利因素，不安情緒衝擊資金撤出全球各主要股市，包括美、日、台、韓等。

但是從企業獲利與基本面角度來看，台股前景相當看好，葉獻文解釋，台股領漲的半導體產業，不論晶圓代工等產能仍吃緊，加上車用晶片的需求也持續推升半導體用量，在產業面結構上，半導體類股的供需關係緊俏並未有任何改變，熱門族群被動元件、DRAM、面板等產業前景同樣看俏，短線台股回檔純粹來自資金面的疑慮。

葉獻文認為，近期回檔可視為股市漲多回檔，因為短線漲多、指數相對高檔，因此反應較為劇烈，但是台灣經濟表現持續看升，不僅2020年經濟表現一枝獨秀，2021年GDP預估更是進一步成長至3.7%，配合企業獲利成長在上半年有低基期的優勢，企業獲利年增率將繳出雙位數的亮眼成績，投資人不妨於回檔時逢低加碼布局台股基金，以參與台股今年的多頭行情。

(時報資訊)