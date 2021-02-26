基本金屬持續一周的漲勢失去動能，周五銅價回落，但由於庫存水位偏低與需求前景樂觀，本月銅價仍有望創下2016年11月以來最佳單月表現。

稍早前，倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格下跌2%，報每噸9,226美元，但2月以來上漲了17.5%。

LME期鋁價格下跌2%，報每噸2,191.50美元。LME期鋅下跌1.7%，為每噸2,840美元，期錫價格下跌3.3%，報每噸25,950美元。

周四LME期銅價格盤中觸及每噸9,617美元，創下2011年8月來新高，較2011年2月創下的歷史新高10,190美元僅差距5.6%。

周五上海期交所交易量最大的4月期銅合約價下挫2.1%，為每噸67,950元人民幣（相當於10,507.68美元），但也可望創下2016年11月以來最大單月漲幅。

財經數據研究與分析公司Fitch Solutions出具報告指出，投資人對於基本金屬，尤其是銅、鎳、鋰等與綠色轉型趨勢相關的金屬仍然十分樂觀，短線可望進一步推升價格，「不過我們認為基本金屬價格很快就會到頂，並在今年晚些時候回落。目前的價格漲勢，是受到對疫後需求復甦過度樂觀的氣氛與低碳經濟趨勢所驅動，我們相信更清楚的基本面狀況將在未來幾季浮現」。

(時報資訊)