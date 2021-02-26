節目帶觀眾探訪台灣土生土長的「白玉蓮霧」。（八大提供）

八大《世界第一等》主持人唐振剛和搭檔潘君侖在最新一集中，前進祕境「哈尤溪」，一探七彩岩壁風采，2人先挑戰吉普車，後改以徒步涉水，冰涼溪水讓兩人冷的「皮皮挫」，唐振剛透露：「每涉水一次，寒冷感就會從腳底竄到腦袋，超醒腦！」潘君侖則逗趣自我催眠「我踩著溫泉、我在溫泉裡，我也是山上的孩子」，忘我的模樣令工作人員笑翻。

首次嘗試駕駛吉普車的潘君侖難掩興奮，一路飆速前進，不時嚷嚷想挑戰爬陡坡，一旁的唐振剛則忐忑不安：「我可以先下車嗎？！」潘君侖非但不理會前輩的哀嚎，完全沉浸在自己的世界中，當車子駛過水坑，難以駕馭操控，潘君侖更加碼演起內心戲自言自語：「現在是我在開車吧？我在哪？我是誰？」看見搭檔自得其樂，令唐振剛哭笑不得。

節目也將帶觀眾探訪台灣土生土長的「白玉蓮霧」，達人介紹蓮霧種類與價格上的差異性，提及「白玉蓮霧」曾經賣過一粒2000元的高價時，潘君侖立刻動起歪腦筋，在進行蓮霧好壞等級分類時，狂往自己口袋塞，唐振剛忍不住勸他，賣相不佳的就直接丟掉，潘君侖馬上阻止，搞笑檢回，又一臉認真地說：「哥，現在已經不流行亂丟，沒有全壞的被丟掉有點浪費啦，不然我帶回去吃。」

(中時 )