客家傳統元宵民俗活動火旁龍，今年取消大型群聚活動「民俗踩街」及「火旁龍之夜」，取而代之分拆為9場小型祥龍巡庄活動，26日回到主場苗栗市的玉清宮及天雲廟祈福演出。（巫靜婷攝）

客家傳統元宵民俗活動火旁龍，今年因應防疫，取消大型群聚活動「民俗踩街」及「火旁龍之夜」，取而代之分拆為9場小型祥龍巡庄活動，26日回到主場苗栗市的玉清宮及天雲廟，苗栗市長邱鎮軍表示，雖然火旁龍之夜取消，但元宵節當晚仍有火旁龍意象劇場，不減年節氣氛。

火旁龍是客家人慶元宵的方式，民眾會採用大量鞭炮、蜂炮去炸舞龍，象徵去邪、去舊迎新年，但受到疫情影響，苗栗火旁龍系列活動23年來首度取消踩街及重頭戲火旁龍之夜，改辦龍巡客庄活動，由龍隊巡迴台3線5鄉鎮市9宮廟祈福，並帶來小型表演，讓山線鄉鎮感受火旁龍過節氣氛。

今年火旁龍系列活動不一樣，雖然火旁龍取消，苗栗市公所仍於26日元宵節晚間7時許，於苗栗市西山聖帝廟廣場，以直播方式，首度舉辦「火旁龍映象」主題劇，以聲光、爆破、影響串聯、多媒體整合形式，邀請福苗龍藝、禾豐龍藝，共同帶來客庄迎龍的定幕劇。

苗栗市長邱鎮軍表示，該定幕劇是火旁龍意象劇場，原本是安排於火旁龍之夜壓軸演出，也因防疫目的，未號召民眾參與，因此將場地移到外圍地區舉辦，但隨近日疫情趨緩，未禁止附近居民參與，戴好口罩可一同欣賞難得的定幕劇演出，期盼台灣平安度過疫情，世界盡早平靜回歸正常生活。

苗栗市公所表示，今年龍巡客庄聯合大學的龍隊，成員多來自外縣市，足見校方致力文化傳承的用心，受到疫情及少子化影響，火旁龍文化傳承不易，歷任市長均有認知，龍隊組成辛苦仍堅持保留、保護珍貴習俗，期盼透過龍隊及市公所默契，加上民眾支持，讓火旁龍文化像祥龍奔騰、永續流傳。

(中時 )