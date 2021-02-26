NCSOFT旗下手遊《天堂2M》昨（25）日開放角色預約，短短五小時內42台伺服器全數爆滿，官方緊急開放人數上限，不到一小時玩家再度擠爆伺服器！由此可見遊戲的超高人氣。

《天堂2M》昨日舉行線上記者會宣布遊戲將於3月24日正式上市，隨後開放預約創建角色、創建血盟以及迷你遊戲。角色預約開放後隨即造成伺服器大爆滿，官方二度加開人數上限，仍無法滿足期待已久的玩家，因此NCSOFT宣布今（26）日加開伺服器「亞利亞」，讓更多玩家能夠創建角色，一同體驗遊戲。

事前預約突破250萬人數

《天堂2M》自開放事前預約以來人氣不斷上升，至今已突破250萬預約人數，創下遊戲全新里程碑！為了感謝玩家的支持，官方也推出了事前預約250萬紀念活動，只要參與事前預約活動的玩家，於上市後，將可額外獲得事前預約250萬紀念達成獎勵【恩寵聖杯（刻印）50個】、【武器強化卷軸（刻印）2個】以及【防具強化卷軸（刻印）2個】。

此外，即日起至遊戲上市前一日，只要至《天堂2M》官方粉絲專頁指定貼文，依照指定條件完成活動，即可參加抽獎，有機會獲得【OSIM 輕巧頸摩枕2】以及【BenQ 4KHDR舒適護眼螢幕】。

(科技)