為實現對旅客及同仁的健康與安全承諾，阿聯酋航空於2月21日由杜拜前往洛杉磯的EK215航班，正式成為全球少數、由已接種新冠肺炎疫苗的全機組人員陣容為旅客提供服務的航空公司。

為確保旅客在機場與機上每個接觸點都能安全無虞，阿聯酋航空從報到櫃台、安全檢查站、頭等艙與商務商貴賓休息室、登機門，到為該航班提供維修服務的工程師、機師與空服員，所有服務及執勤人員皆已施打疫苗；連為EK215航班提供飛機清潔、備品裝載及特殊需求處理的dnata服務小組，和處理貨運及物流的SkyCargo團隊在內，所有可能直接或間接接觸乘客的人員都完成了疫苗施打，盡力保護乘客健康平安。

阿聯酋航空集團推行全面施打新冠肺炎疫苗計畫一個多月以來，已有近26,000名（44％）設籍阿拉伯聯合大公國的第一線航空從業人員完成第二劑疫苗的施打；阿聯酋航空集團使用的疫苗為輝瑞（Pfizer-BioNTech）和中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。

阿聯酋航空營運長艾爾．雷哈（Adel Al Redha，Emirates’Chief Operating Officer）表示：「我們的同仁在第一線持續努力，協助旅客抵達目的地，完成必要的旅程，也將必需物資送往全球各地。因此，讓疫苗保護我們的同仁至關重要，不僅保護他們的健康與社會安全，也維繫阿聯酋航空順利營運，更提供乘客多一層保障。我們收到極大的迴響，許多第一線同仁表達施打疫苗的高度意願，我們將持續提高集團內同仁疫苗施打的比例。當然，我們也非常感謝阿拉伯聯合大公國政府，如此快速取得三種新冠肺炎疫苗，並主動推行新冠肺炎疫苗公共接種計畫，讓施打疫苗普及化。」

阿聯酋航空已有近5,000名客艙機組服務人員完成兩劑新冠肺炎疫苗的施打。阿聯酋航空集團其餘數千名員工亦於將公司附設診所或疫苗中心施打疫苗；更多同仁也陸續於其它阿拉伯聯合大公國政府核可的中心進行施打。

對此，阿聯酋航空營運長艾爾．雷哈（Adel Al Redha，Emirates’Chief Operating Officer）表示：「疫情一爆發，阿聯酋航空就推出多項安全措施，力求在行程中的每一個環節能優先維護乘客及同仁的健康、安全。透過快速推動中的新冠肺炎疫苗施打計畫與高施打率，相信很快就有更多航班是由已經完成疫苗施打的全團隊提供服務。阿聯酋航空也深具信心，隨著施打疫苗和強而有力的安全保護措施，可望陸續放寬各國嚴峻的邊境管制措施。」

新冠肺炎疫苗施打計畫是阿聯酋航空集團為了保護乘客、員工和國際社會的最新措施。為協助更多第一線同仁接種疫苗，阿聯酋航空集團附設疫苗中心提供每周7日、每日12小時的疫苗施打服務。

阿拉伯聯合大公國為全球疫苗施打率最高的國家之一。截至目前為止，阿拉伯聯合大公國已配有超過540萬劑疫苗，位於英國牛津大學的Our World In Data研究網站數據更指出，阿拉伯聯合大公國每100人可分配到55.27劑疫苗，為全球疫苗分配率第二高的國家。

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