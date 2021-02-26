原PO將對話發出，讓1.3萬人看傻。(圖取自爆怨公社)

好心卻被這樣糟蹋！一名女網友在臉書分享，日前好閨蜜擔心男友上班挨餓，就用外送平台訂餐，貼心地想替男友暖胃，沒想到餐點送達後卻遭男友嫌棄，還開口反問「你不知道我很挑食嗎？」，讓原PO好友傷透了心，而對話曝光後讓1.3萬人看傻憤怒直呼，「哪裡來的臭媽寶？」

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」替閨蜜抱不平，她表示，閨蜜貼心地替正在上班的男友訂外送，刷卡結完帳後還特地告知男友要記得取餐，沒想到餐點吃完後，閨蜜竟被男友訓話，對方大發雷霆質問她，「你不知道我很挑食嗎？」

從原PO貼出的對話中可以看到，餐點吃完後閨蜜男友劈頭就問，為何不知道自己相當挑食，更口出狂言，「我爸媽我姐都知道我挑食，只要在外買我沒吃過的食物，我都會丟掉」，見一番好心不被領情，閨蜜傷心地回應，「反正以後你自己吃」、「我錢丟水溝都比較值得」。

氣氛已降至冰點，閨蜜男友仍咄咄逼人，「我承認我不該為了這個跟你吵架，但我就是直男」、「我不喜歡就是不喜歡」，讓閨蜜心都碎了，忍不住向原PO抱怨此事，見好友被如此欺負，原PO也不甘示弱將對話發出，讓網友評理。

文章發出後引起1.3萬網友關注，紛紛撻伐該男子，更一面倒勸兩人分手，「這種男人還要嗎？放生吧，不知道感恩又機車，這不是吃飯的問題而已，這種個性生活一輩子會發瘋，是我就放生了」、「這種人還要繼續在一起？勸你及早放生」、「直接餓死吧，還扯什麼直男，有夠傻眼欸」、「直男哪是這樣用，這叫廢男」、「不是王子卻有王子病，建議放生」。

(中時新聞網)