徐佳瑩、比爾賈今與愛子「小樂高」第一次過元宵節。（翻攝比爾賈臉書）

徐佳瑩、比爾賈今與愛子「小樂高」第一次過元宵節。（翻攝徐佳瑩臉書）

徐佳瑩（Lala）2018年與大她11歲的導演比爾賈結婚，兩人去年12月喜獲愛子「小樂高」，25日她和兒子提前為今天迎接48歲生日的比爾賈驚喜慶祝，Lala笑說：「還在想要什麼時機點cue父親去換尿布，兒子很配合我，及時轟炸⋯用黃金落款來讓這個生日卡片臻至完美。」調皮的Lala，事前密謀送上用兒子「便便」現榨而成的「黃金蛋糕」，她形容老公收到這份大禮後現場實況：「福杯滿溢到父子兩的衣服被色素侵蝕到必須報銷的程度。」笑翻眾人，而比爾賈收到這份甜蜜禮物後，幸福直呼「新鮮的蛋糕」。

今年是Lala與比爾賈為人母人父後的第一個農曆過年，她有感而發表示：「新年願望除了既往標配那些⋯今後盡量戴有趣的濾鏡看待生活大洗牌，省著用我的自由、珍惜健康、珍惜工作、覺察到跟先生驟減的小愛情、把握獨處片刻、繼續追求靈感、也還奢望跟朋友把酒言歡。」孩子出生後，一家三口感情緊密。

今適逢元宵節，Lala與比爾賈帶著兒子回婆婆家吃飯，溫馨聚會，好奇她是否另有準備送老公的禮物？經紀人轉敘Lala的幽默回應：「兒子還不夠嗎，加上那一大包（黃金尿布）應該滿足了吧。」Lala今年將推出新專輯，創作及育兒的時間拿捏如何分配？Lala表示現在的生活就是砍掉重練，找回生活節奏的平衡，一切都還練習。她懷孕期間已投入專輯籌備，目前進度五成，希望最遲今年底前推出。

(中時 )