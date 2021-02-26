華新麗華26日董事會承認去年財報，去年EPS回升至2.04元，董事會決議每股配發現金股利0.9元，現金股利配發率49.02％，以今日收盤價18.6元計算，現金殖利率4.84％。會中也通過辦理80億元有擔保公司債，用以充實中長期營運資金及強化財務結構，5月28日召開股東會。

華新去年合併營收1,125.47億元，營業毛利124.68億餘元，營業利益73.85億元、稅前淨利92.51億元、本期淨利70.06億元、淨利歸屬母公司66.91億元，EPS從前年0.95元倍增至2.04元。

(工商 )