大陸海關總署今天在官網上發佈關於「暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）的通知」。國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。對此，律師林智群直言，台灣鳳梨從2014年大陸因黃岩島爭議拒買菲律賓鳳梨轉向買台灣鳳梨，也因此我鳳梨有95%以上都出口到對岸。但他坦言，因政治因素爆量的訂單，也可能因政治問題而失去。

馬曉光表示，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範植物疫情風險，大陸海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸。這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

林智群說，從2014年開始，台灣鳳梨出口到對岸的量爆增3倍，95%以上都是出口同一國家地區，2019年就曾有文章討論如此比例過度集中，要如何分散風險，檢出的病蟲害，其實問題可大可小，最大關鍵還是政治問題。

他指出，2014年以前中國大陸多是向菲律賓買鳳梨，後來因為南海黃岩島爭議，對岸突然覺得菲律賓鳳梨有問題，就改向台灣買了，但他感嘆，因為政治因素得到的訂單，也可能因為政治因素而失去。

對此，有網友留言，「政府讓兩岸僵化，置鳳梨農生計不顧，不用負責嗎？」。也有網友認為「台灣該警覺的，是歐美半導體供應鏈嚴重依賴台灣，未來同樣會被分散」。

(中時新聞網)