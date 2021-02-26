台中市42歲廖姓男子因照顧住院妻，多日下來過於勞累，昨日與妻子視訊通話時，突覺暈眩身體不適，其妻在視訊中看見先生全身抽蓄昏倒，隨即通知警消到場救援，所幸送醫院急救挽回生命。
豐原警分局指出，頂街派出所警員洪偉倫、李源盛月25日凌晨0時許接獲民眾報案指稱，其夫廖男在豐原區豐勢路一段家中昏倒，急需協助。
洪、李二員隨即趕赴現場，廖男胞姐表示，弟弟晚間與住院妻子視訊通話，突覺暈眩身體不適，其妻在視訊中看見他全身抽蓄倒地。弟弟因多日照顧住院妻子過於勞累，加上身體患有舊疾，不堪負荷而倒地。
警消會同家屬與社區管理員到場，見廖男倒臥於第一道鐵門內，經呼喊已無反應，情況危急，警消當機立斷強制破門進入後，立即施予救護，但生命狀況極為虛弱，遂協同119救護人員緊急將他送往豐原醫院進行急救，家屬對於員警即時協助送醫相當感謝。
所長張智凱表示，對員警本於同理心積極協助廖民就醫，避免可能的危險，深感肯定，另呼籲民眾最近早晚氣溫變化大，要隨時注意自身及家族成員身體狀況；如發現有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可撥打119請救護車協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。
(中時 )
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