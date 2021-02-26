台大26日發新聞稿，該校中文系教授臺靜農故居去年6月12日經台北市政府公告為紀念建築，經過8個多月校內密集規劃與審查，26日獲得台北市文化局文資審議委員會審議通過修復再利用計畫書。台大表示將規劃該故居為「臺靜農人文會館｣，以傳承臺靜農「龍坡丈室」精神。

位在北市溫州路上的「臺靜農故居」過去兩度被文化局認定「不具文化資產價值」，是否拆除成為關注的焦點。台大表示，臺靜農擔任台大中文系主任達20年，奠定系學風與規模，培育英才貢獻卓著，建立台大自由學風，對台灣人文學術發展史具有深遠意涵。該故居以紀念臺靜農為主軸，非僅保存「建築本體」，這是台大校長管中閔積極爭取指定為紀念建築主因。

本案歷經台北市文化局二次專案審查會議，26日獲文資審議委員會全數通過修復及再利用計畫書。

台大表示，未來「臺靜農人文會館｣將塑造臺靜農原書齋，再現「龍坡丈室」，傳承臺靜農「兼容並包、自由開放」精神，作為台大師生自由學風及人文講堂空間，打開圍牆與巷弄連結，引領人們漫步入內，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。

(旺報 )