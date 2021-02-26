立積(4968)今日舉辦法人說明會，去年立積營運登頂，每股大賺13.82元，不僅創下歷史新高，也是立積首度大賺逾1個股本。

立積2020年營收為53.5億元，年增加94.55%，稅後純益為8.66億元，年增加353%，每股獲利為13.82元；立積2020年全年毛利率為35.49%，年減少0.32個百分點，營業利益率為18.84%，年增加9.99個百分點。

立積去年第四季營收16.39億元，季減少2.68%，年增加96.52%，單季稅後純益為3.3億元，季增加6.8%，年增加633%，每股獲利為5.26元，創下歷史新高，單季毛利率為37.16%，季增0.32個百分點、年增加6.27個百分點。

立積今年營運樂觀，上半年能見度很高，B/B(訂單出貨比)值為2，至於下半年，預估不會比上半年差，但會成長到什麼程度，目前還看不準。

(時報資訊)