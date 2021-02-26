美國十年國債殖利率隔夜升至1.5%，美股三大指數隔夜齊收黑，那斯達克更大跌3.5%。亞洲主要股市周五集體下滑。
周五香港恆生指數收跌1093.96點或-3.64%，為28980.21點，恆指本周周線跌5.43%，為去年三月以來最大周線跌幅。國企股(H股)跌470.20點或-4.01%，為11247.21點。交易所今日成交金額約2374億港元。
科技指數大跌5.71%。主要權值股明顯下滑，阿里巴巴跌4.5%；騰訊跌4.2%；小米跌5.7%；美團跌8.2%。
網易跌8.69%。該公司周四公布第四季財報，淨收入人民幣198億元，年增25.6%；歸屬公司股東淨利為人民幣16億元，劣於前一年的30.5億元。
農夫山泉跌9.17%，報51.5港元。該公司股價至今已從高點跌落24%，創辦人鐘睒睒身價大縮水，由900多億美元跌至780億美元。
吉利汽車下跌4.7%，報25.3港元。野村調升吉利目標價，由19.55港元調升至33.6港元，並重申「買進」。野村認為吉利與富豪(Volvo)合作的新品牌領克汽車將成為吉利成長主力；去年領克占吉利銷量為13%，年增4%；預計今明年銷量占比將為16%和19%。
(時報資訊)
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