央行今公布元月M1B年增率為17.91%，M2年增率為8.84%，M1B為民國99年5月以來新高，而M2年增率為民國88年9月以來新高。主要受外資淨匯入，單月匯入49億美元，以及放款與投資成長所致。

元月全體貨幣機構外匯存款金額較上月下滑，為6.5522兆元新台幣。

元月股市活絡，證券劃撥存款餘額達2.7647兆元，創歷史新高；股市成交值日平均3538億元新台幣亦為歷史新高。

央行表示，2月台股震盪因子增加，美國債券殖利率走揚，對高科技股有衝擊，國內股市受國際波動影響。

(時報資訊)