AN、MMA高檔推進，續創新高，台塑（1301）、中石化（1314）營運活絡進補。其中，AN受制同業Ineos德國科隆廠（36萬噸/年）、美國Lima廠（19萬噸/年）及Ascend（28萬噸/年）因原料丙烯供應不足而降產，市場供給減少，烘托遠東區報價維持高檔；加上近期油價大幅躍進，AN現貨蓄勢大漲100美元，每噸達1900美元。

此外，MMA也因同業Lucite美國Beaumont廠（15.6萬噸/年）將於2月底永久關廠，且部分同業因原料供應短缺而降量，市場供給減少。相對亞洲下游導光板產品需求依舊強勁，歐美防疫板訂單亦維持穩定，加上原料丙酮價格大漲，最新報價攀揚40美元，每噸達1810美元。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約三成，頭份廠和小港廠各年產20萬噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

近期AN、CPL因同業降產，供給減少，推升行情走高，中石化1月營收月增35.15％、年成長23.18％，創2019年9月來新高；第一季營運有望明顯轉佳，上半年營運走堅可期。

除AN、MMA行情高檔，台塑旗下AE、SAP及正丁醇也因供需趨緊，烘托化學品收益活絡進補。其中，今年初德國BASF及南非SASOL陸續發布不可抗力，加上韓國LG原預計1月底恢復AE生產，因裝置問題延後開車，全球AE供應持續緊張，推升東亞及印度市場行情。

台塑表示，正丁醇也因南非SASOL及德國BASF宣布不可抗力、中東SABIC即將歲修，全球供給缺口擴大，行情可望持續上漲。SAP隨疫苗問世，預期全球經濟復甦，需求增加，加上原料丙烯酸價格及海運費皆位於高點，行情看漲。

(工商 )