因疫情影響，遠距教學、數位學習趨勢正時興，不少人都會選擇透過平板跟進當前潮流與趨勢！三星日前正式在台推出旗艦平板Galaxy Tab S7｜S7+，近日再進一步引進Wi-Fi版本全新「星霧藍」，頂尖效能搭配亮眼外型的它，絕對讓你也成為吸睛焦點。

Galaxy Tab S7｜S7+ Wi-Fi版本全新「星霧藍」，採用少見的優雅深藍色調搭配霧面金屬機身設計，分別搭載11吋、12.4吋螢幕。隨附S Pen具備擬真書寫體驗，透過Samsung Notes應用程式「語音同步筆記」功能，可邊錄音邊抄寫筆記，事後點選特定段落，隨時回顧課堂及會議重點。搭配書本式鍵盤皮套，可迅速切換Samsung DeX模式，以類筆電操作介面解放生產力。此外，Galaxy Tab S7｜S7+搭載AKG調校4聲道喇叭、120Hz畫面更新率、以及最高達10,090mAh電量，不論追劇、玩遊戲皆暢快自如。

以下僅以三星Galaxy Tab S7+開箱介紹。Galaxy Tab S7+有著方正外框，12.4吋拿起來不會覺得太重。可搭配書本式鍵盤皮套以及藍牙摺疊鍵盤，可以即刻變身有如二合一筆電，提升生產力。書本式鍵盤皮套設有S Pen收納槽，除了可利用Galaxy Tab S7系列展現生產力，也可以透過手繪、手寫筆記的方式，發揮無限創意！

三星Galaxy Tab S7+星霧藍（Wi-Fi版本）與同色S Pen。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7+星霧藍（Wi-Fi版本）與可搭配書本式鍵盤皮套以及藍牙摺疊鍵盤一同使用。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7+星霧藍（Wi-Fi版本）與同色S Pen，可帶來書寫體驗。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7+搭配書本式鍵盤皮套可有多種支撐角度。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7+星霧藍（Wi-Fi版本）機身照片。（黃慧雯攝）

Galaxy Tab S7｜S7+ Wi-Fi版本「星霧藍」自2月26日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，3月31日前購機上網登錄再送好禮。Galaxy Tab S7 Wi-Fi版本建議售價NT$19,990，上網登錄可獲得星意禮享組（含藍牙摺疊鍵盤及平板收納包，建議售價NT$3,080）；Galaxy Tab S7+ Wi-Fi版本建議售價NT$26,990，登錄即贈書本式鍵盤皮套（建議售價NT$6,990），瞬間提升效率。

(科技)