網紅胖球＆斯拉今到「嗨起來！白爛貓五週年特展」看展。（開麗娛樂提供）

網紅胖球＆斯拉姊妹花，今元宵節前往在松山文創園區展出的「嗨起來！白爛貓五週年特展」，帶著自製的燈籠要提燈籠逛逛。本身就很喜歡貓咪的兩姊妹，家中收養了四隻貓咪，看展前非常興奮期待，因家裡也有一隻憨憨的大橘貓，跟白爛貓長很像；看到展場內許多有趣的場景設計都會想到家裡的可愛貓咪，妹妹斯拉笑說：「家裡的貓咪甘草常常把她的臉當椅子坐，然後他都不舔自己的屁屁所以很臭！但我也很常放屁給甘草聞！然後我還會學我們家的貓耍廢躺在地上，跟白爛貓一樣懶懶的。」

兩人走進展場化身小小超模，架式十足地擺出各種pose在早餐店、公園等白爛小鎮的各個景點開心拍照，斯拉的招牌翻白眼表情也讓大家都笑說跟現場場景超搭跟白爛貓一樣，完全詮釋出白爛又可愛的味道。兩姐妹也到87銀行體驗抓鈔互動小遊戲，玩得不亦樂乎，而看到白爛貓化身小偷、噴水池雕像、恐龍爛等各種造型，兩姊妹覺得有趣又可愛。

(中時 )