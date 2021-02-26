農曆年後的運勢是眾所矚目的焦點，搜狐網命理專欄就指出，以下3生肖在年後將會有貴人來敲門，分別是生肖兔、虎、蛇，不僅事業走上坡，更有機會出現一筆大橫財不請自來！

1.生肖兔

屬兔的朋友步入2月底，先是步入人生上上吉，後財源寬廣，有望告別之前陣子流年不利，經歷了很多的風雨的情況，到了那時候，財庫豐隆，取得的財富將會讓自己都大吃一驚。另外對於有些生肖兔之人來說，未來4個月投資會碰到很好的機會，千萬不要錯過，同時也應明白，遇到問題，別總抱怨，要想辦法解決，忍他人之不所忍，成他人之不能成，通過這些努力，不用多久，日子就會甜甜蜜蜜。

2.生肖虎

屬虎的朋友步入2月底，田宅宮有「正官」、「祿存」吉星傍身，一改較長一段時間霉運不斷，疲於奔命的處境，機會一來，喜鵲門前叫，倘若真能接住機遇，發橫財致富，幸福跟著跑。此外對於少部分生肖虎之人而言，往後2個月收入會隨著績效的提升而提高，值得驕傲，同時要明白，收斂自己的壞脾氣，以免流失好機遇，要知道功夫不負苦心人，經過不斷奮鬥，未來日子定能幸福美滿。

3.生肖蛇

屬蛇的朋友早前一段時間福德宮有「災煞」、「暴敗」凶星作亂，從而較多人出現橫財運不是很理想，煩心事較多的狀況，碰巧進入2月底，運勢呼風喚雨，事業宮得到「貪狼」、「鳳吉」吉星伴身，假如抓牢這次大運，不僅連連大發，而且日子大放光彩。另外生肖蛇之人，往後2個月桃花飛漲，貴人天降，同時也要明白，平常須要多多思慮，以防過於自大，相信人生都是先苦後甜，經過一番努力，日後才能用精彩的業績贏得他人尊重。

(中時新聞網)