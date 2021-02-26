板橋府中15展出「天地俯中－感動牛 枋橋特展」。（新北市文化局提供）

匯集百餘位孩童創意，「天地俯中－感動牛 枋橋特展」即日起在新北市板橋府中15開展。展出板橋區5間學校共134位孩童「小感動牛」彩繪創作，發表包括林本源園邸、在地美食與商號等25個代表板橋府中特色的文化色彩。

展覽還邀請俄羅斯藝術家Maria Lezhnina、英國藝術家Tom Rook展出府中城市攝影、金工及手繪作品，並同步展出藝術家吳炫三、黃文暉、游明龍、黃心健、許旆誠、可樂王、許唐瑋七位「大感動牛」彩繪作品。

文化局長龔雅雯表示，本次發表的府中文化色彩是由板橋區大觀國小、中山國小、文德國小、板橋國小、海山國小5間學校共134位孩童，以參與式藝術概念，在老師帶領下走出學校，踏查家鄉，尋找府中專屬的風格色彩，並透過彩繪創作呈現探索歷程，每位學童以學習到的色彩概念創作一隻屬於自己的「小感動牛」作品，期盼透過產官學串聯深化藝術教育，以文化色彩培養美學力，共同推動新北市的城市新美學再造。

展期即日起至04月25日止，民眾可在展場運用25色府中文化色彩進行風格配色，上傳分享後，即有機會可獲得「小感動牛彩繪禮盒」1組。展覽期間另推出「小感動牛彩繪親子藝術工作坊」，詳細活動資訊可查詢府中15官方網站 http：／／web.fuzhong15.ntpc.gov.tw／films／及粉絲團。

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