明新科大光電系越南專班學生，日前前往電子廠實習，領取專用配備，提早體驗職場。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

明新科技大學自從2017年開始，配合政府推動新南向教育政策，前往東南亞國家招生，開設「國際學生產學合作專班」，第1屆畢業生於今年6月畢業，已有在海外的台商向明新科技大學預約人才，讓國際班學生畢業即就業。

明新科大校長劉國偉表示，教育部為了促進國際交流，加強與東南亞國家的合作，股利技專院校擴大招收國際學生，該校於2017年1月開始相關申請作業，目前明新科大約有200多名國際學生，並將於6月畢業，除了部分學生將繼續攻讀研究所，多數學生將回歸原有國家、投入職場。

劉國偉指出，這200多名學生在台受教、實習，不僅具有專業技能，還有華語能力，也充分了解台灣文化、企業態度及勤奮，未來回到母國，可成台商基層幹部的人力資源，目前已有台商向明新預約，透過越南台灣商會聯合總會總會長高國華協調，預計於5月舉辦企業攬才博覽會，積極為台商企業攬才，增添台商生力軍。

教育部新南向國際學生產學合作專班計畫開設越南、菲律賓、印尼3國產學專班多達30個，包含光電、機械、電機、化材、電子、土環及工管等7系，還有來自馬來西亞、日本、韓國、蒙古、緬甸、烏克蘭、俄羅斯、印度、尼加拉瓜、宏都拉斯、緬甸、柬埔寨及中港等17個國家地區、1200名國際境外生就讀。

明新科大國際長廖信德則表示，新南向政策「國際學生產學合作專班」，是校務推動國際化的重要政策與方向之一，加上跨國雙聯學制、產學碩士專班、華語文班、一般國際學位生與研究生等的招生，拓展國際教育，也透過該校董事長張祖民規畫的的「海外招生、教育訓練、就業輔導」3階段，站穩海外招生根基。

受到肺炎疫情影響，國內經濟發展熱絡，電子業也接連擴廠，此次台灣於防疫的優越表現，廖信德說，也成為在台外籍生對母國最好的宣傳，有菲律賓籍學生受在地電視台訪問，也特別談及台灣的防疫舉措，無形也成為外交力量。

(中時 )