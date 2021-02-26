由日本ASKISS發行的親密社交戀愛手遊《農園婚友社》將於3月上旬與台灣玩家見面，今（26）日帶來遊戲特色及玩法介紹，讓玩家深入了解這款在日本突破200萬下載的《農園婚友社》獨特魅力，享受怦然心動的戀愛體驗及悠閒療癒的農園生活。

栽培喜愛農作物 經營你的樂活農園

在農園內，玩家可培育各式農作物，包括蔬菜、花卉、水果等，還會有意想不到的農作物登場。每個農作物熟成時間及販賣價格也都不同，玩家可將熟成的農作物贈送給其他玩家，或是販售獲取婚幣（遊戲貨幣）來增加資產，「婚幣」可用在商店購買農作物的種子。種植過程中，可以獲得農場經驗值，農場等級越高，種植範圍越廣闊，就能培育更多作物，同時也會消耗體力值，體力值經過一段時間會自動恢復，或是使用物品快速補充，還能利用肥料等道具加速農作物熟成來提升產量。

各式各樣的農作物

栽培喜愛農作物 經營你的樂活農園

物品道具迅速幫助玩家恢復體力、收割農作物

豐富轉蛋活動 獲取更多服裝造型

婚幣除了能在商店購物之外，也可以參加轉蛋活動，領取多項服裝配件，甚至還能參與抽獎，有機會獲得更多鑽石大獎。玩家可透過完成任務、日常登入及抽獎活動等方式獲取鑽石，鑽石用來兌換「限定轉蛋」及購買貴重物品，或是擴充倉庫容量、擴建農園。

善用婚幣獲取更多服飾裝扮!

精心裝扮展現自我 來場浪漫的邂逅！

《農園婚友社》提供5萬種以上服裝配件，讓玩家從頭到腳盡情打扮，吸引眾人目光，並藉由參加排行榜比賽，盡情展現獨特的穿搭造型，比賽中還能聲援喜歡的選手，如獲得其他玩家的「加油」，將可脫穎而出取得更高名次，領取豐厚獎勵。

如在比賽會場中碰到心儀玩家，就積極提出好友申請吧！雙方成為好友後就可以登錄到姻緣列表中，開啟互動留言或送禮，增加彼此好感度，當好感逐漸升溫，就能嘗試與另一半求婚，走進幸福的婚姻殿堂。

享受兩人世界 開啟甜蜜的婚姻生活

婚後玩家將會擁有夫妻專屬的農園，需要兩人共同打理，熟成的農作物販售後，夫妻可對半共享收益，加上自己的農園，快速賺取更多婚幣。此外，還有夫妻聊天室，在這裡盡情談情說愛，不用擔心會被其他玩家看到而害羞，遇到結婚紀念日，還能額外獲得特別獎勵。

(科技)