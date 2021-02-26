針對大陸暫停台灣鳳梨輸入大陸，高雄市長陳其邁表示，從去年一整年甚至到去年10月，台灣鳳梨合格率幾乎是百分之百合格，所以片面宣布停止台灣鳳梨出口，這在國際貿易的常規並不是友善做法，他非常遺憾。

陳其邁說，高雄市農業局也跟中央合作，在中央全國有10億補助之下，高雄市再加碼整個團購部分，再來補助宅配的經費，在學校的營養午餐，也會補助來希望學校團購可以增加數量，包括截切的部分，市府也會補助。

另外整體加工，會跟大樹及內門農會會補助加工的費用，至於團購，除了學校外，包括國營企業及部隊都會協調來增加採購高雄鳳梨。

陳其邁說，高雄鳳梨產量約5萬6000噸，外銷約6590噸左右，所以占鳳梨產量百分之十左右，因此不管在內銷市場增加，或是3月可能到新加坡推銷高雄農產品，最好吃的金讚鳳梨最能代表高雄的水果，我們也會擴展更多多元的外銷通路，來分散中國市場對台灣的衝擊。

(中時 )