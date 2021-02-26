元宵節提燈籠，環保署呼籲，乾電池因含可再利用物質，民眾不論是使用錳鋅及鹼錳乾電池或鈕扣型電池，在電力耗用完畢或提燈丟棄時，都應取出電池做好妥善回收。

環保署說，除了元宵節提燈，民眾家中玩具及各類電子電器用品，如果需更換電池或直接廢棄，請記得將電池拆出回收，建議可以利用家中不要的玻璃罐或塑膠容器來存放，並且對於可充電重複使用的電池，將電池的正負極以膠帶黏貼，可增加回收貯存的安全性。另外跟大家分享一個小撇步，一般我們使用在高耗電的產品（像是馬達驅動的遙控車、有聲光效果或振動功能的玩具），當裡面的乾電池電力不足時，可以把電池拿出來，用在比較低耗電產品像是遙控器、鬧鐘等，將剩下的電力充分利用，也就是我們所說的『降階使用』，等到電池真的沒電了，再拿去回收，讓電池物盡其用不浪費。

環保署表示，廢乾電池可就近送到超市、量販店、連鎖超商、連鎖藥妝店、無線通訊器材行、攝影器材行等地點回收，也就是有販賣乾電池的店家都可以回收，或是送交住家附近的村里資收站或當地清潔隊資源回收車，全國各地方環保局為加強宣傳廢乾電池回收工作，已在1,128輛清潔隊資源回收車加掛電池回收桶，提醒民眾廢乾電池應回收。民眾可選擇自己最easy的方式進行回收。

(工商 )