中國大陸以含有介殼蟲名義，將自3月１日禁止台灣鳳梨進口。總統蔡英文於臉書發文表示，中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，她要表達譴責。蔡英文也已經指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。

蔡英文認為，我方嚴正澄清，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79％，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。

蔡英文強調，所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。

同時，政府將協助農民開拓外銷市場，透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。

內銷部分，將啟動多元加工，預估可以增加2萬噸鳳梨銷售，並以推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。

蔡英文呼籲，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨。

(工商 )