台股26日跳空開低走低跌破萬六，指數終場收在15953.8點，創下2020年3月下旬低點起漲以來單日最大跌幅。證期局指出，股市漲多回檔為正常現象，證交所也有一定監視機制，投資人不要只看一、兩天的漲跌，最終還是會反應基本面，金管會將持續觀察國際股市變化。

證交所分析，台股26日主要受到美國公債殖利率攀升、美股重挫影響，尤其與台股密切連動的那斯達克指數、費城半導體指數跌幅都很大，加上台股從農曆年開市後就漲多跌少，大盤漲多拉回修正是正常現象，交易所平日就有一定的監理制度，只要個股價量有異常變化就會發出警示、必要時做出處置，但目前並未有任何異常現象，還不需要祭出護盤措施。

據Stock Q統計至2月26日下午4點，除了台股跌3.03﹪之外，亞洲主要股市皆呈現下跌狀況，日經二二五指數跌3.99﹪、香港恒生指數跌3.55﹪、印度股市跌3.32﹪、韓股跌2.8﹪、上海綜合指數跌2.11﹪、新加坡跌1.19﹪。

證交所指出，股市投資長期還是要看基本面，台股目前基本面良好。2021年1月上市公司營收達3兆678億元，雖然較去年12月的3兆4,349億元呈現衰退，但主要是季節因素，若是與2020年同期相比多了5,988億元、成長幅度達24.25﹪。全體上市公司營收呈現成長趨勢之主要產業為玻璃陶瓷業、電子通路業及光電業，衰退趨勢的主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

金管會主委黃天牧日前曾表示，台股並沒有泡沫化疑慮，但他提醒，股市投資在任何階段都有風險，不論是台股指數12,000、13,000點或現在15,000、16,000點，投資人自己要「眼觀四面、耳聽八方」，擅於選股，做最好的決定，注意風險永遠是每位投資人或監理機關要注意的事。

(工商 )