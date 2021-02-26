竹科寶山二期環評卡關 須補件再審 台積電新廠還要再等等 17:002021/02/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署26日召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」專案小組第2次初審會議，由於環評委員對於選址地點有疑慮，未來有3％會遇上大地震，要求竹科管理局說明，提出附帶決議要求科技部應就基地選址合宜性提出說明，相關資料要4月底前補正後再審。 另外環評委員認為目前用水量對環境影響大，以及及再生水生成數量不足，要求開發單位提升廢水回收率。 台積2奈米廠遇斷層 環委要求科技部說明 台股暴跌逾400點 權值股慘爆 法人說話了 (工商 ) #台積電 #環評委員 #選址 #說明 #要求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資急回補231億 台股戰萬七態勢確立 04:102021/02/26 證券．權證 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 12:432021/02/26 財經 各國拚晶片自產 科技股長線投資把握2原則 15:102021/02/26 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 00:032021/02/26 財經 記憶體全線漲價 大摩強推 04:102021/02/26 證券．權證 台積電進駐竹科寶山2期環說書 尚須補正再審 14:262021/02/26 生活 建不成恐分區限電 台電嗆看哪邊倒楣 04:102021/02/26 焦點要聞 蔡論文門突破 英判決公開口試委員 04:102021/02/26 政治要聞 拜登招手 半導體業的兩難 04:102021/02/26 時論廣場 元宵驚嚇 台積電慘殺 台股一度崩逾400點 09:032021/02/26 財經 黑手做文創3／被倒帳近千萬決定只做大公司生意 台積電找上門、產品愈做愈精密 08:162021/02/26 財經 財經熱門新聞 台股大屠殺兇手 外資倒貨944億破史上紀錄 超越次貸風暴 - 財經 - 中央社 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 - 財經 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 美債殖利率狂噴 股市為何驚嚇？專家洩2大風險 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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