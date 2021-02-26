環保署26日召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」專案小組第2次初審會議，由於環評委員對於選址地點有疑慮，未來有3％會遇上大地震，要求竹科管理局說明，提出附帶決議要求科技部應就基地選址合宜性提出說明，相關資料要4月底前補正後再審。

另外環評委員認為目前用水量對環境影響大，以及及再生水生成數量不足，要求開發單位提升廢水回收率。

(工商 )