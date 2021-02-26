【旅遊經 洪書瑱報導】

今(26)日是元宵節，別忘了今天是「小過年」！而元宵節過後，緊接明(27)日起就是228三天連假，228假期是否有出遊的規劃呢？若有規劃到桃園「趣」桃一下的話，現在將桃園景點「玩轉」推薦說給您聽！

桃園旅遊景點推薦──

雲南文化公園

雲南文化公園為一座以「雲南文化｣為主題的特色公園，呈現出當地悠久的歷史，同時保存當年滇緬邊區忠貞部隊國軍遷台駐紮所帶來的生活飲食文化，公園內的「轉經筒」又稱「祈福筒」，依順時針方向轉動，能期許2021年好運上手，而且週邊還有許多滇緬美食，值得大啖一番。

雲南文化公園

【景點資訊──】

地址：桃園市平鎮區龍平路、忠貞一街交叉口開放時間：24小時門票：免費

觀音草漯沙丘

觀音草漯沙丘有台版撒哈拉沙漠之稱，是｢全台九大值得守護的海岸線｣之一。成排的發電風車佇立旋轉、沙岸與海連成一線、起伏的沙丘上，蜿蜒沙紋交錯著腳印，有一種寂靜又壯闊的美感，放鬆心情的同時還能捕捉偽出國美照。2020年啟用的「大園潮音觀景步道」也是欣賞草漯沙丘獨特地景的好地點。

【景點資訊──】

地址：桃園市大園區老街溪口南岸至觀音區大堀溪口北岸開放時間：24小時門票：免費

草漯沙丘

觀音自行車道

春日的微風徐徐下，騎著自行車漫遊在白千層林道，讓人享受愜意，暢遊觀音自行車道的遊客不必自備單車，附近蓮園都有提供出租的服務，玩累了，許多農園都附設有餐飲服務，來份下午茶，正是人間好時節。【景點資訊──】

地址：桃園市觀音區大湖路二段開放時間：24小時門票：免費

觀音自行車道

桃園軌道願景館

擁有82年歷史的舊倉庫經修復後，成為兼具導覽、教育和觀光功能的「桃園軌道願景館」，館內提供車長體驗、積木城市、軌道劇院和多元互動體驗，還可乘坐「桃園號小火車」，飽覽桃園未來6條軌道運輸系統，能藉機瞭解桃園的軌道建設。【景點資訊──】

地址：桃園市桃園區萬壽路3段245號電話：03-3392100開放時間：10:00～16:30，週一公休門票：免費

桃園軌道願景館

風禾公園

擁有類沖繩滑梯公園50米長的「滾輪溜滑梯」是孩子們放電的推薦景點，一旁還有大草坪、沙坑、木樁平衡木、鞦韆、搖搖馬等遊戲設施，讓人能輕鬆安排一段完美的親子時光。【景點資訊──】

地址：桃園市桃園區慈文路688號開放時間：園區24小時開放。滾輪溜滑梯開放時間為每日08:00~22:00，不定期檢修關閉時間可參考【養護大桃園】臉書專頁。門票：免費

風禾公園

小人國

小人國是一座以迷你微縮建築模型為主題的遊樂園，專為親子同樂而設計，從小人國環球號小火車、快速穿梭黑暗之中的雲霄飛車，到充滿浪漫風情的旋轉木馬，讓人不禁會心一笑！

【景點資訊──】

地址：桃園市龍潭區高原里高原路891號電話：03-4717211開放時間：平日營業時間：09：00~16：30，假日營業時間：09：30~17：00。營業時間如有調整，以官方網站公告為準。門票：門票資訊/成人票850元/學生票750元/學童票650元/幼童票550元/博愛票420元。若有變動，以官方網站公告為準。

小人國

圖片：桃園市政府提供

(中時新聞網)