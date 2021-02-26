儘管世新大學教練何正峰強調，阿巴西在預賽與複賽遭遇國立體大表現判若兩人的主因，還是主控陳建銘是否在場上，但26日在富邦人壽大專籃球聯賽男生組8強複賽單場飆進7顆三分球、攻下生涯新高37分，帶領世新79比58轟垮國體大的阿巴西表示，「換穿詹姆斯鞋款有差！」

「我在預賽都穿『字母哥 』阿提托康波球鞋，這款球鞋較窄，後腳跟部位也比較硬，如今換穿詹姆斯球鞋，不僅比較寬，後腳跟也有氣墊，穿起來舒服多了，」全場投21中14，含三分球投11中7的阿巴西說，「光以球風來說，我也比較喜歡詹姆斯。」

只是到現在還清楚記得阿巴西在預賽面對國體大慘狀的何正峰，似乎並不這麼想，「我只記得阿巴西預賽面對國體大投8中0，僅靠罰球拿到1分，所以今天他進步了36分，我想有沒有陳建銘在場上差別很大，沒有好的控衛，等於沒有靈魂。」

「阿巴西是我們球隊一哥，他的數據我當然都還記得，其實他在預賽就有足底肌膜炎，所以表現才不理想，應該是鞋型不適合他的緣故，讓他不敢出力，這次複賽我也特別叮嚀他要換鞋，」何正峰表示，「只是阿巴西要穿14號球鞋，也不是每個球鞋廠商都有。」

(中時 )