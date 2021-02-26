李冠儀主持汽車節目《夢想街57號》和在Youtube頻道《Go車誌》以女性角度試車分享，頗受各界好評。搭上電動車熱門話題，這次李冠儀挑戰開電動車20耐環島，李冠儀表示之前就想開車環島，到各地吃美食看美景，沒想到團隊就讓她美夢成真，但要挑戰用電動車環島，還是讓她壓力很大。李冠儀也說，一輩子一定要做的瘋狂事，如果能24小時內完成首次環島也算是解鎖人生任務。

不過保時捷原廠相當緊張，因為目前還沒有人這麼測試過。但沒想到李冠儀這次雖順利完成這次環島，但也因為充電問題讓他們行程不如預期，時間估算錯，導致無緣看到最美的南橫公路海岸線及知名景點。李冠儀笑說，原本以為會花上許多時間在幫車子充電，沒想到去上個廁所，和同事聊個天，22分鐘左右的時間，就已經充電80％了，使這次整個行程不斷的往前提，最後變成半夜開車在南橫公路上，黑嘛嘛的什麼都看不見，凌晨就抵達花蓮貨櫃屋咖啡廳，原本計畫在那喝咖啡，大半夜也沒辦法拍照留念。

李冠儀表示：「20小時內完成環島這一輩子大概也只會這麼瘋狂一次。」沿途欣賞西岸跟東岸完全不同的風景，發現原來台灣還有很多值得去的地方。而且還在花蓮崇德瑩農場迎接日出，看到太陽升起的瞬間真的很令人感動。這趟環島行沿途吃了台南、高雄花蓮等各地小吃及美食，開心得完全忘了出發前經紀人還特別提醒要控制飲食注意體重，李冠儀笑回：「難得到此，美食當前，怎麼可以放過。」

李冠儀分享，人生到目前為止，最熱血的除了蒐集世界各地迪士尼地圖之外（現在除了法國迪士尼還沒去過），再來就是這次的電動車20耐環島了，下午從台北出發，晚上抵達高雄超充站，接著就開車到花蓮新天堂超充站休息迎接日出。最後再回到台北。全程總行駛863公里，開了15個小時，5個小時的充電吃飯加拍攝影片。李冠儀還特別強調自己沒有疲勞駕駛，是跟同事輪流替換的，請大家放心。環島全紀錄可在YouTube《冠儀試車》頻道觀看。

(中時 )