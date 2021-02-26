台灣許多家庭，會有孝親費的不成文「規定」，有些是爸媽要求，有些則是做兒女的想盡一份孝心，但如果收入已經不高，還被爸媽強迫給孝親費，生活該怎麼辦呢？一名網友在網路吐苦水，月薪才3萬多的他，必要支出付完，所剩無幾，還是得拿錢回家，認為爸媽有點太早退休，生活過得相當辛苦。

男網友在論壇「dcard」上發文，表示每個月拿到薪水，先拿1萬5付學貸、上課費用，生活費留1萬5，剩餘的薪水則拿給爸媽當家用，每個月根本無法存錢，原PO透露，爸媽50歲就退休，偶爾打零工月賺約1萬，加上妹妹念書也要錢，負擔真的很大。

原PO說每個月都有拿錢回家，還是被爸媽嗆不孝，「甚至叫我跟妹妹去死一死」，雖然一直想搬出去住，但月薪很難負擔的起，最後無奈嘆，很羨慕不用給孝親費的人，因為「3、4萬薪水真的讓人力不從心，買房、結婚根本不可能」，就算拿到年終，也在過年時全部拿去包紅包了。

文章引起許多網友共鳴，直指住台北一個月5萬月薪都覺得不夠用，原PO真的很辛苦，同時認為50歲退休真得太早，「終結孝親費陋習」、「家用拿去租屋」、「情感勒索真的不用管他們」、「看看拜登幾歲好嗎」、「畢業後就搬出去，沒給家用，爸媽知道老本會吃完，就出去工作了」。

(中時新聞網)