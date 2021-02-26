大陸海關總署今天在官網上公告，自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。北京一名台籍貿易商Charles表示，禁令讓大家措手不及，由於鳳梨都是契作，約200條貨櫃，損失約在千萬人民幣之譜。Charles感嘆，兩岸政治氣氛不好，原本雙方可坐下來好好談，畢竟病蟲害這些問題都有辦法解決，「大陸這回下手有點太重」。

大陸暫停進口台灣鳳梨後，最直接影響到台灣農民收入以及貿易商產生損失。Charles表示，每年3月1日是鳳梨產季的開始，農民辛苦了一年，準備採收裝箱銷往大陸，但大陸海關總署突如其來的一紙禁令，「讓農民和貿易商的心情從雲端跌到谷底」。

「25日我們才剛出貨一條40呎貨櫃，預計週六27日還要再出一條貨櫃」，Charles哽咽表示，「下週馬上進入三月份，正式進入鳳梨產季，原本都準備要火力全開、大展身手拚出口了，豈知今天出現這個爆炸性的新聞。」

Charles表示，今天(26日)尚未裝櫃的鳳梨都趕不上出口大陸了，「公告上說3月1日起生效，平常台灣鳳梨要先船運到金門，再從福建廈門進口報關，2天的時間絕對來不及。」

「為了和新加坡與海南的低價鳳梨做出區隔，我們每年和台灣農民簽訂契作合約，把酸甜多汁、香氣十足的台灣鳳梨銷往大陸，今年約有200多個20呎的貨櫃。」一夕之間被大陸禁止進口，Charles估計，「損失約一千多萬元人民幣，令人欲哭無淚。」

台灣鳳梨無法賣到大陸，不只經銷商傻眼，許多台灣從事鳳梨種植的農民，心情也是一片愁雲慘霧。Charles表示，他同時有做日本和香港的水果進出口生意，會想辦法把鳳梨多賣一點到日、港，也會幫忙台灣農民拓展內銷通路。

繼豬肉製品後，大陸又針對台灣的農產品開鍘，導致外界聯想，這是否為大陸方面的政治操作？Charles認為，「冰凍三尺非一日之寒」，國台辦的新聞稿提到台灣鳳梨有生物病蟲害的問題，「這問題的確存在，但可以透過水洗或燻蒸方式做好清潔，海關加強檢驗檢疫，一棒子打死所有的台灣鳳梨，下手有點重。」

「如果大陸方面早一兩個禮拜通知，我們還有時間可以應對，現在真的是措手不及！」Charles感慨，「兩岸官方如果可以維持互動，事情或許還有轉圜餘地，蔡政府盡快應想辦法和大陸建立起溝通管道，老是這樣僵著也不是辦法。」

(中時 )