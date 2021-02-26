大陸無預警宣布全面禁止進口台灣鳳梨，引發軒然大波，農委會主委陳吉仲大喊無法接受，與行政院長蘇貞昌先後表達不滿，民進黨團也緊急在臉書回應，未料第一篇PO文就讓網友笑翻，直呼「效率真高」、「有沒有別招」。

大陸海關總署指出，台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，自3月1日起將全面禁止進口。由於台灣鳳梨輸出大陸一年達到4萬多公噸，佔了總量9成以上，後續恐引發一連串經濟效應，對此陳吉仲大喊無法接受，蘇貞昌也譴責陸方「如此對待我們不合理」。

民進黨第一時間端出梗圖，呼籲全民一起買鳳梨吃鳳梨，對抗大陸抵制，讓PTT鄉民直呼「有政府，會做圖」。(圖／民進黨臉書)

民進黨也在臉書PO出梗圖喊話，由總統蔡英文抱著鳳梨，呼籲「全民買台灣鳳梨挺農民！」，並搭配Q版鳳梨擬人化，在一旁喊著「買起來」。

PTT八卦版鄉民看到後紛紛留言：「笑死，圖已經做好了」、「你各位誰敢再說民進黨沒效率的」、「這效率好高」、「真的是有政府會作圖」、「不想辦法解決問題，只會叫人民一直買一直吃，還有沒有別招啊」、「圖會不會出太快了」、「出梗圖已經是標準SOP了，熟能生巧」、「梗圖組可以加薪了」。

中國鴨霸禁止台灣鳳梨進口 全民買台灣鳳梨，守護農民 ... 由民主進步黨發佈於 2021年2月25日 星期四

(中時新聞網)