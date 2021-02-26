大陸無預警宣布全面禁止進口台灣鳳梨，引發軒然大波，農委會主委陳吉仲大喊無法接受，與行政院長蘇貞昌先後表達不滿，民進黨團也緊急在臉書回應，未料第一篇PO文就讓網友笑翻，直呼「效率真高」、「有沒有別招」。
大陸海關總署指出，台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，自3月1日起將全面禁止進口。由於台灣鳳梨輸出大陸一年達到4萬多公噸，佔了總量9成以上，後續恐引發一連串經濟效應，對此陳吉仲大喊無法接受，蘇貞昌也譴責陸方「如此對待我們不合理」。
民進黨也在臉書PO出梗圖喊話，由總統蔡英文抱著鳳梨，呼籲「全民買台灣鳳梨挺農民！」，並搭配Q版鳳梨擬人化，在一旁喊著「買起來」。
PTT八卦版鄉民看到後紛紛留言：「笑死，圖已經做好了」、「你各位誰敢再說民進黨沒效率的」、「這效率好高」、「真的是有政府會作圖」、「不想辦法解決問題，只會叫人民一直買一直吃，還有沒有別招啊」、「圖會不會出太快了」、「出梗圖已經是標準SOP了，熟能生巧」、「梗圖組可以加薪了」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。