美律(2439)今(26)日舉行法說會，去年每股賺6.39元，寫下五年低點，展望第一季，美律整體營收第一季會相較第四季下滑，但依舊會比去年同期大幅成長，年成長上看逾50%，總裁黃朝豊也強調原物料問題將成為重要變數，目前晶片缺貨問題確實造成電池缺貨。

美律2020年第4季營收為127.03億元，季增加25.33%、年增加47.69%，單季稅後純益為5.78億元，季增加46.7%、年增加24.03，每股獲利為2.79元，單季毛利率為11.87%，季減少0.5個百分點、年增少0.44個百分點，營業利益率為4.04%，季增加0.16個百分點、年增加0.79個百分點。

美律2020年營收344.52億元，年減少5.44%，全年稅後純益為13.22億元、年減少48.14%，全年累計每股獲利為6.39元，寫下五年低點，全年毛利率為12.54%，年減少1.31個百分點，營業利益率為3.31%，年減少2.83個百分點。

產品表現上，美律去年第四季營收占比中，頭戴式耳機(Headset)61%、揚聲器35%、其他產品4%，去年第四季進入耳機出貨旺季，Audio耳機占比20%、Gamin耳機占比31%、TWS占比49%整體耳機營收占比相較第三季提升，主要就是受惠Gaming用、TWS出貨，去年第四季以TWS為主，占比最高，也帶動整體耳機出貨相較去年第三季以及2019年同期成長，且TWS耳機在ANC(自動降噪)功能推出後，市場需求大於預期，之前規劃的產能沒這麼大，未來會再增加產能，至於Gaming耳機，去年受惠國際遊戲機大廠去年下半年推出新機，加上歐美地區疫情嚴重，居家辦公等遠端商機增大，帶動需求。揚聲器部分，第四季營收占比季成長75%年減少14%，第四季本來就為傳統智慧型手機旺季，總量儘管未相較2019年減少，但ASP卻是下滑。

展望第一季，黃朝豊表示，美律整體營收第一季會相較第四季下滑，主要是因為2月工作天數減少，但3月就會有明顯回溫，但依舊會比去年同期大幅成長，年成長上看逾50%，黃朝豊也強調原物料問題將成為重要變數，目前晶片缺貨問題確實造成電池缺貨。

(時報資訊)