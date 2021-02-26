廷鑫(2358)2020年全年合併營收19.21億元，微減6.66％；產品組合持續優化，平均毛利率大幅提升至10％，帶動歸屬母公司稅後淨利成長789.09％，為1,042.9萬元，EPS0.11元。展望2021年營運，隨著全球經濟逐漸復甦，廷鑫的鋁合金棒及皮件業務接單穩定成長，在優化產品組合的接單策略持續貫徹下，廷鑫預期今年營運績效將持續提升。

廷鑫表示，下游需求持續強勁，目前接單已排至第二季。鋁合金棒受惠自行車、太陽能板鋁材等下游產業需求成長，除了代工訂單比重增加外，公司鋁合金棒亦反應原物料上漲進行調整，對毛利率持續提升有正面助益；皮件業務也受惠客戶訂單穩定增加，在優化生產線因應出貨需求下，對公司業績貢獻將進一步提升。

去年面對新冠肺炎疫情衝擊，廷鑫高品質的鋁合金棒產品，先是受惠轉單效益，並隨著全球經濟逐漸復甦，下游需求轉強，鋁合金棒出貨穩定成長，同時皮件業務亦於去年下半年恢復正常出貨且追回落後業績，去年全年營收得以持平水準。由於高附加價值產品比重提高，平均毛利率拉高3個百分點至10％，為近年來新高，歸屬母公司稅後淨利亦較2019年大幅成長。

(時報資訊)