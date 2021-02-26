台南球場歷史悠久，也是統一獅主場，只不過多年沒翻新，但在去年統一獅奪冠後，市政府傳出將要斥資千萬，把外野螢幕換成全彩LED大螢幕，獅隊領隊蘇泰安也證實此事，預計6月能完工。

台南球場外野的螢幕是14年前架設，大約只有440吋，相較洲際或高雄澄清湖球場的千吋螢幕小了不少，統一獅迷喊話多年希望能換大螢幕，但一直沒能成真。

不過今日在Instagram「台南式」傳出，台南球場要斥資千萬換全彩LED大螢幕，預計下月展開招標，目標下半季開打前更換完成，讓獅迷相當期待。

去年統一獅奪冠後，在台南球場舉辦球迷感謝會，當時台南市長黃偉哲也到場，他承諾要送獅隊封王禮物，球迷高喊「大螢幕」，只不過黃偉哲當下沒有應下來，直到現在才確定大禮將送出。

蘇泰安表示新螢幕會比舊螢幕大一倍，不過3、4月還是先用舊螢幕，5月起會有幾場比賽因施工而沒有螢幕可看，6月完工就會啟

(中時 )