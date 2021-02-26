翁某在車輛被查封後，秒繳清積欠的綜合所得稅80餘萬元。（台北分署提供）

汐止某科技公司的翁姓負責人積欠綜合所得稅80餘萬元，開著BMW名車的翁某就是不肯繳清，行政執行署台北分署透過與台北市停車管理工程處建立的「欠費車輛即時通報機制」，26日在松信路當場查封翁的BMW車輛，翁某得知後，立即到銀行領款，現場秒繳清積欠稅款。

翁女是汐止某科技公司的負責人，屬科技新貴的翁某只有40歲左右，積欠了2017年的綜合所得稅114萬餘元，2019年8月間移送台北分署執行，扣除已執行清償部分，還滯納80餘萬元。

翁某名下有1輛2013年出廠的BMW轎車，開著名車的翁某就是不肯繳稅，台北分署把翁的BMW轎車納入通報機制，26日上午接獲通報，翁某的名車停在松信路一帶，台北分署隨即會同台北國稅局代理人出發執行，抵達現場後發現翁的車輛。

不過，翁某人不在場，執行人員就先實施查封，並積極聯絡翁某到場處理。翁在另一男性友人陪同到場，看到車子被查封，當場表明願意清償，執行人員在翁的同意下陪同到銀行領款後，到台北分署繳清所欠稅款後結案，查封車輛也當場啟封發還交翁某領回。

(中時 )