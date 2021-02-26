《入出國及移民法》規定，跨國婚姻媒合不得要求或期約報酬，否則將被處罰20萬元至100萬元，有法官認為相關規定有違憲之虞聲請釋憲，司法院大法官認為沒有違反工作權及平等權及財產權、契約自由宣告合憲。

大法官認為，跨國婚姻所媒介的雙方當事人，其語言及經濟條件、文化多半有所差異，且涉及移民事宜，如果跨國婚姻可請求報酬，或可能會求報償，利用資訊不對稱，假借婚姻媒合而為移民，甚至販運人口。

司法院大法官表示，實務上跨國境婚姻媒合如許其要求或期約報酬，可能會將受媒合的婚姻商品化，也有物化女生的疑慮，禁止規定是追求正當的公共利益，目的合憲且限制手段與目的間有合理關聯。

司法院指出，違反者的罰緩規定，已授予主管機關得依違規情節的輕重而予處罰之裁量權，得以避免個案處罰顯然過苛而有情輕法重的情況，沒有違反憲法保障的人民財產權，因此作成合憲解釋。

(中時 )