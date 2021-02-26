中國大陸今天宣布「暫停台灣鳳梨進口」後，台南市長黃偉哲在臉書上表示，對中國的「政治決定」不感到意外，請農友們放心，台南市政府與行政院農委會一定會協助鄉親，全力支持鳳梨的行銷。

黃偉哲在臉書上以#臺南鳳梨有信心、#中國不買#我們賣向全世界為標籤發文表示，早在去年疫情之前，市政府就超前部署臺南農產品賣向全世界。去年，臺南的鳳梨就外銷到日本東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

黃偉哲說，日本是全球農產檢疫最嚴格的國家之一，臺南的鳳梨可以銷日，代表品質、衛生安全具有國際競爭力，也有完整的鮮果供應鏈。

因此，未來市府團隊將積極透過電視購物頻道、結合網購平台全方位行銷，並且推廣臺南鳳梨酵素等產品，以保障農民的收益。

黃偉哲表示，有些朋友好奇，為什麼老是在推銷臺南農漁產品？其實，就是為了建立長久穩定的銷售通路，讓農民過好生活。

最後，黃偉哲強調，請大家放心，臺南鳳梨有信心。

(中時新聞網)