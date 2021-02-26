日常生活隨處可見的電梯，背後其實是相當精密且龐大的產業，從安裝、測試、保養到維修，市場需求穩定且受外界大環境影響程度較不顯著，故雖工作內容不輕鬆，但其專業性卻可提供高度保障，協助相關從業人員穩定就業。

電梯市占率前三大的「崇友實業」，目前招募電梯設備維護技師、電梯升降設備維保技師、電梯設備安裝技師等，招募條件為學歷高中職以上，理工科系畢業，電子、電機、機械尤佳，更多工作機會都在1111人力銀行。

崇友實業人資部蕭經理表示，除了固定薪資以外，現場技術師傅每月另有激勵獎金，視個人表現而定，通常與投入程度成正比。此外，因年終採營運共享模式，只要公司營運獲利，就會提撥經過勞資協商後達成的共識比例發放年終獎金給員工，像是今年平均發放5.2個月，過去3年平均亦有4.5個月以上。

崇友實業在福利措施部分，包括公司旅遊、生日禮券、子女獎學金、社團補助、婚喪喜慶補助等，最特別的是急難無息貸款，最高額度可達30萬元，協助員工度過突發性的困難危機，並且除了一般團險外，另外也幫現場技術師傅加保工地險、雇主意外責任險等，亦定期舉行健康檢查。

由於電梯業相當注重專業技術，崇友實業新進人員除接受4-8個月的現場師徒制培訓外，公司亦會輔導員工考取技術士證照，一旦考照成功，一年可多領取3600元的證照費用。新人學成後也會施行各項技術評鑑措施，凡通過者即可增加工作津貼或晉級。即便已是師傅等級，亦須定期回訓，每年約提撥預算550萬元進行員工教育訓練。

創立至今40多年的崇友，員工平均年資約15年。針對公司資深同仁，崇友實業也推出優退方案，凡年資加年齡達60以上、具重大傷病情形者，可比照退休制度辦理。而公司針對已辦理退休的人員，若仍有意願繼續在公司服務，亦設立回聘制度，協助中高齡者重返職場，因此角逐1111幸福企業票選活動，逐一實踐企業社會責任，創造職場正能量。

(中時新聞網)