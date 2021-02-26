高中木棒聯賽第三階段今天（26日）在高雄開打，高苑工商首戰對上大理高中投打俱佳，先發投手辛俊昇5局無失分，其中首度扛下第4棒的范育銓不僅雙安，還敲出2分打點全壘打，終場高苑工商7局打完提前以9：0勝出，在實力伯仲之間的D組搶下重要首勝。

辛俊昇用72球完成今日任務，被敲的3支安打全都集中在第2、3局，其中一次被攻佔上得點圈，所幸最後形成殘壘。賽後他坦言那兩局投得比較出力，導致球的進壘點跑掉，「後面投準給他們打，將球控在捕手要的位置。」總教練李來發稱讚子弟兵表現稱職，「他是我們陣中主力投手，只要維持高專注度就沒問題。」

高苑工商3局上用後段棒次突破大理高中先發投手陳麒安的壓制，從第9棒的藍震威開始，黃秉揚、顏翊紘連3棒串聯安打，加上投手亂流奉送暴投，先進帳2分入袋；一出局後，范育銓補上2分打點中、左外野全壘打。

范育銓原本擔任隊上開路先鋒，今天首度以「四番」先發就建功，他在賽後表示，該打席有一顆紅中球，自己卻拉太大力形成界外，教練在場邊提醒身體不要往後，第三顆看到同是直球，就瞄準去打，「其實沒什麼出到力，可能今天順風，打到棒頭就出去了。」

范育銓第二階段對壽山高中就曾開砲，今天扛出個人第2轟，全壘打排行榜暫時排在第2名，只落後給平鎮高中「怪力男」李灝宇的4轟，不過國小、國中都拿過全壘打獎的他，卻表示不敢覬覦王位，「有想過，但前面那個人太強了，確實打到就好，打不過李灝宇。」

另一場D組近身戰，成德高中克服落後和被追平的逆境，比賽後段靠著對方失誤和保送，掌握得分契機，終場以5：3脫穎而出，總教練黃郁倫賽後直呼，「真的是死亡之組。」

成德高中此役派高二的莊孟源先發，他用92球完成5局工作，共被敲4支安打、丟一分，給出4次三振。第6局開始換上左投的張畯耀，4局投球被敲出2支安打，6局下雖然讓玉里高中追平成3：3，但丟掉的2分都是非自責分；靠著隊友7局上再次超前比數，幸運收下勝投資格。

被黃郁倫形容準度好的莊孟源今天卻投出5個保送，原因在於先前球隊休了22天的長假，調整進度沒那麼好，「因為當時桃園爆疫情關係，新竹市政府禁止校隊練習，所以我們這次只練7天。」

高苑第3階段首戰大勝大理高中。（學生棒聯提供）

(中時 )