根據台經院預測2021年台灣實質GDP年增率有機會「坐4望5」，且國內金融市場表現穩健，股市成交量持續放大，推升金融證券徵才需求升溫。

「統一證券」徵求生力軍，開出數十種職缺，包括資訊系統工程師、產業研究員、程式設計人員、數位通路營運人員、全櫃員及健康管理師等，歡迎對證券產業有高度興趣的求職者勇於挑戰。

為避免成為「職場高壓族」，企業紛紛祭出各項措施，希望透過定期健康檢查、提升運動風氣等方式，協助員工舒壓身心。

統一證券有豐富多元的社團，總部設有300坪員工及眷屬專屬的健身活動中心，搭配各項健康促進活動，提供員工全方位的健康照護，並由高階主管帶頭成立撞球、登山、瑜珈、有氧等社團，致力營造身心健康職場環境，極受員工歡迎。

而創立至今20年、國內首家獲得TAF認證的生物科技公司「基龍米克斯」同樣致力打造幸福職場，提供年終三節、分紅獎金、員工旅遊等福利，另外，績效獎金不限業務部門也可以領到！

基龍米克斯行銷許副總表示，公司體恤中南部同仁返家車程遙遠，每年春節前或後可擇一日放假，以避開塞車時段，大幅節省通勤時間。另外公司提供整層員工宿舍，租金只要市價6折，來減輕北漂同仁租屋壓力。若營運狀況良好，公司也會提供分紅，目前已連續兩年發放，最高給予2個月薪資。

張先生進一步指出，由於公司規模較大，表現好的員工，升遷速度其實很快，像其中一名同仁，原本擔任基層業務，因積極學習且表現亮眼，僅花不到3年時間，便爬升至副理層級，近期更再度榮升經理。針對希望轉換跑道的員工，公司亦提供內轉制度，協助同仁找到更適合自己的位置。

因應日益擴大的行銷網路與技術服務規模，基龍米克斯現正招募新血，徵求2-3名生物資訊人員，以生科背景出身、具備程式能力、工作經驗1年以上者為優先，歡迎符合條件的民眾前往投遞履歷。

(中時新聞網)